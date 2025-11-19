Slušaj vest

Prvi teniser koji je prvi stigao do 20 grend slem titula i koji je bio deo velike ere tenisa sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom, perioda koji je Federer nazvao "zlatnim vremenom za tenis", bio je jedini kandidat koji je dobio dovoljnu podršku u kategoriji igrača za Kuću slavnih 2026. godine, prvoj godini podobnosti.

"Oduvek sam cenio istoriju tenisa i primer koji su postavili oni pre mene. Osećam se vrlo ponizno što su me na ovaj način priznali sport i moji vršnjaci", rekao je Federer.

Ceremonija će biti održana u avgustu 2026. godine u Njuportu.

Federer je u karijeri osvojio osam titula na Vimbldonu, šest na Australijan openu, pet na Otvorenom prvenstvu SAD i jednu na Rolan Garosu. Prvi grend slem trofej osvojio je na Vimbldonu 2003. godine, a poslednji na Australijan openu 2018. godine.

"Nisam mogao da predvidim da ću osvojiti ovoliko velikih titula. Nadao sam se da ću možda imati jednu, da budem sasvim iskren, na početku karijere", naveo je Federer.

1/5 Vidi galeriju Rodžer Federer i Mirka Federer prošetali skupocene satove na Vimbldonu Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov rekord po broju trofeja sa najvećih turnira nadmašili su potom Nadal, koji je stigao do 22 pre nego što je završio kariju prošle godine sa 38 godina, i Djoković koji ima 24 i još je aktivan sa 38 godina.

Sa sjajnim forhendom i servisom, napadačkim stilom na svim terenima i radom nogu koji je činio da sve izgleda tako lako, Federer je osvojio ukupno 103 turnira i upisao 1.251 pobedu u karijeri u singlu.

Federer je pet puta završavao godinu kao prvi na ATP rang-listi, a proveo je rekordnih 237 uzastopnih i ukupno 310 nedelja na prvom mestu. On je predvodio Švajcarsku do titule u Dejvis kupu 2014. godine, a u dublu sa Stenom Vavrinkom osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2008. godine.

Švajcarac je poslednji meč odigrao na Vimbldonu 2021. godine, mesec dana pre 40. rodjendana, a od tenisa se oprostio naredne godine igrajući dubl sa Nadalom na Lejver kupu.