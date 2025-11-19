Slušaj vest

Belgija je priredila pravo iznenađenje na otvaranju četvrtfinala završnog turnira Dejvis kupa, savladavši favorizovanu Francusku sa ubedljivih 2:0.

Trijumf Belgijancima doneli su Rafael Kolinjon i Zizu Bergs, koji su nadigrali Korentana Mutea i Artura Rinderkneša.

Najviše će se pričati o porazu Mutea, koji je, posle sigurnih 6:2 u prvom setu, potpuno ispustio kontrolu i naredna dva seta izgubio sa po 7:5.

Francuz, je napravio ključnu grešku u najgorem mogućem trenutku.

U dvanaestom gemu drugog seta, kod 15:15, Mute je imao otvoren poen, bio u punoj kontroli, a onda je ničim izazvan pokušao atraktivan udarac kroz noge na mreži.

Pogrešio je, obrukao se, a ovaj potez koštao ga je brejka, a kasnije i celog meča.

Pogledajte šta je Mute uradio na mreži: