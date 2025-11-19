Slušaj vest

Paula Badosa jedna je od najatraktivnijih i najseksepilnijih teniserki na WTA turu.

Špankinja Paula Badosa bila je gost u emisije "La Revuelta", koju svake večeri vodi i uređuje David Bronkano na španskoj televiziji La 1, inače njen bivši dečko.

Paula Badosa u emisiji kod Davida Bronkana Foto: Printskrin/Instagram

Aktivna na društvenim mrežama

Paula Badosa govorila je o tenisu, ali i otkrila intimu, jer je pristala da priča i čak o seksu. Tačnije o svojim aktivnostima u krevetu.

Međutim, pre svega toga Paula Badosa pričala je otvoreno o prekidu veze sa Grkom Stefanosom Cicipasom.

- Slobodna sam. Znam da te to zanima, potvrđujem da sam singl - rekla je Badosa, iako je samo nekoliko dana pre intervjua objavila zagonetne fotografije na instagramu.

Zvanično nisu više zajedno - Stefanos Cicipas i Paula Badosa Foto: Printskrin/Instagram

Definitivno kraj

Špankinja i Grk bili su u vezi godinu dana, a prekid ljubavi nije poremetio njihov odnos u svetu tenisa. Badosa i Cicipas bili su zajedno do 2023. do početka 2024. kada su jedno drugo bodrili na teniskim turnirima i objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Španska teniserka, koja je trenutno na 25. mestu na WTA listi, govorila je o svojim rutinama.

- Ustajem u 8.00 sati ujutro, obično radim teretanu do 10.00, onda odem na teren na par sati, a popodne još nekoliko sati… Osim jednog dana u nedelji. Ovaj sport je fizički i mentalno veoma zahtevan. Imala sam povredu leđa, pa još nekoliko povreda i mnogo suza...

1/14 Vidi galeriju Paula Badosa Foto: Printskrin/Instagram

Otvoreno u seksu

Njen cilj je povratak među deset najboljih, samo da je mimoiđu povrede.

- Veoma sam frustrirana. Znam koji je moj nivo i dokle mogu, ali sve je mnogo komplikovano. Teško je doći do vrha. Ne mislim da ako ne osvojim grend slem da je moja karijera loša. Ali, to je ono o čemu sanjam i znam da bi me to promenilo. To su moji ciljevi u 2026. godini.

Paula Badosa i David Bronkano bili su u vezi 2020. godine, tako da on ima veliku slobodu da je pita nešto, što drugi ne smeju. Kroz smeh ju je upitao i o seksualnim aktivnostima u poslednjih 30 dana.

- Stvari nisu neverovatne, ali nisu ni loše - smejući se odgovorila je Badosa.

Paula Badosa na Rolan Garosu Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Poredili je sa Šarapovom

Teniserka Paula Badosa rođena je u Njujorku u Americi 15. novembra 1997. godine u španskoj porodici. Njeni roditelji su radili kao manekeni, a onda su ostali u svetu mode. Ono što je posebno zanimljivo za lepu Paulu je da je po rođenju levoruka, ali da desnom rukom igra tenis. Imala je problema sa depresijom i jedno vreme je razmišljala da odustane od teniske karijere.

Govorila je da teško podnosi pritisak, jer su je medije stalno poredili sa Marijom Šarapovom, što zbog fizičkog izgleda, što zbog načina igre. Paula Badosa je prva teniserka na svetu koja je otvoreno i javno pričala o tome, kako menstruacija utiče na njeno telo i raspoloženje. Baš zbog toga, njen tim planira treninge i učešća na turnirima, kako bi se ona što bolje nosila sa tim fizikalnim izazovima. Osvojila je četiri turnira, a najznačajniji je masters u Indijen Velsu 2021. godine. Njena najbolja prijateljica među teniserkama je Arina Sabalenka.