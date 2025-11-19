Slušaj vest

Ljubitelji tenisa dobro se sećaju čuvene scene iz 2014. godine sa turnira Rio Open u Brazilu, kada najbolji španski teniser Rafael Nadal nije mogao da skine pogled sa prelepe skupljačice loptica Fernande Maie Karelji.

Ova prelepa devojka odmah je dobila titulu "najlepše skupljačice loptica u istoriji tenisa", a fanovi belog sporta bili su razočarani što nemaju priliku češće da je gledaju na teniskim terenima.

Međutim, nikada je nisu zaboravili. Radoznali fanovi pitali su se gde je nestala ova lepotica i čime se danas bavi, pa su nakon otkrivanja njenog identiteta zavirili i na njen profil na Instagramu.

Atraktivna Brazilka danas je sportska novinarka. Ona radi kao voditeljka i komentator na "SBT Esporte Rio".

Pogledajte kako ona danas izgleda:

Fernanda Maia Karelji Foto: Screenshot / Instagram

Ne propustiteTenisPRIJATELJSTVO SA NADALOM JE NEMOGUĆE! Đoković otkrio nepoznate detalje o odnosu sa čuvenim Špancem: Išli smo dva puta zajedno na večeru, ali...
profimedia0895735246.jpg
TenisNADAL POSTAO "DOKTOR": Slavni Španac ušao u istoriju!
profimedia-1003316108.jpg
TenisNA POMOLU PRAVA TENISKA BOMBA! Federer i Nadal hoće da udruže snage, ali bez Novaka! Žele da naprave nešto novo, Đoković nije deo te priče!
profimedia-1003337273.jpg
FudbalLEVANDOVSKI PROGOVORIO O SVOM PRIJATELJSTVU SA NOVAKOM ĐOKOVIĆEM! Njegove reči će vas iznenaditi! Pričao o Srbinu, pa se dotakao Federera i Nadala!
leva111111111111.jpg
TenisNADAL SE JAVIO I ALKARAZU POSLAO BRUTALNU PORUKU! Morao je odmah sa se oglasi - teniski svet bruji o njegovim rečima!
alkaraz-nadal.jpg

Rafael Nadal o Novaku Đokoviću Izvor: MONDO