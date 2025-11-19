Slušaj vest

Ljubitelji tenisa dobro se sećaju čuvene scene iz 2014. godine sa turnira Rio Open u Brazilu, kada najbolji španski teniser Rafael Nadal nije mogao da skine pogled sa prelepe skupljačice loptica Fernande Maie Karelji.

Ova prelepa devojka odmah je dobila titulu "najlepše skupljačice loptica u istoriji tenisa", a fanovi belog sporta bili su razočarani što nemaju priliku češće da je gledaju na teniskim terenima.

Međutim, nikada je nisu zaboravili. Radoznali fanovi pitali su se gde je nestala ova lepotica i čime se danas bavi, pa su nakon otkrivanja njenog identiteta zavirili i na njen profil na Instagramu.

Atraktivna Brazilka danas je sportska novinarka. Ona radi kao voditeljka i komentator na "SBT Esporte Rio".

Pogledajte kako ona danas izgleda:

Fernanda Maia Karelji