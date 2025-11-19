ITALIJANI U POLUFINALU DEJVIS KUPA: Dvostrukom braniocu titule sledi okršaj sa Belgijom
Italijanski teniser Flavio Koboli pobedio je Austrijanca Filipa Misolića 6:1, 6:3 i doneo pobedu Italiji protiv Austrije u četvrtfinalu Dejvis kupa, čime je dvostruki branilac titule obezbedio plasman u polufinale protiv Belgije.
Pre toga, Mateo Beretini je pobedio Jurija Rodionova 6:3, 7:6(4).
U Dejvis kupu se mečevi igraju na najbolja tri, pa dubl meč nije odigran. Italija je trenutno u seriji od 12 uzastopnih pobeda u Dejvis kupu od poslednjeg poraza od Kanade u grupnoj fazi finala 2023. godine.
Prvi teniser Italije, Jannik Siner, koji je vodio tim do titula 2023. i 2024, odlučio je da preskoči ovogodišnje finale. Austrija, 12. na ATP listi, Italiju je savladala samo jednom u prethodnih šest susreta, u četvrtfinalu 2010. u Beču.
Najbolji svetski teniser, Karlos Alkaras, šampion šest grend slemova i nedavni finalista ATP finala u Torinu, odustao je zbog povrede zadnje lože.
U preostalim četvrtfinalima, Španija će igrati protiv Češke, dok se Nemačka sastaje sa Argentinom.
(Beta)