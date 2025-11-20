Slušaj vest

Teniska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je nakon današnjeg trijumfa dubla Marsela Granoljersa i Pedra Martinesa nad parom Jakuba Menšika i Tomaša Mahača posle dva seta, 7:6, 7:6, u četvrtfinalu u Bolonji pobedila selekciju Češke 2:1.

Foto galerija sa Dejvis kupa Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Češka je povela pobedom Menšika nad Pablom Karenjom Bustom posle dva seta, 7:5, 6:4. Španija je izjednačila trijumfom Haumea Munara nad Jiržijem Lehečkom posle dva seta, 6:3, 6:4 i pobedom u odlučujućem dubl meču ostvarila plasman u polufinale.

Reprezentacija Španije će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Argentine i Nemačke.

U drugom polufinalnom duelu sastaće se reprezentacije Italije i Belgije.

Ne propustiteTenisŠPANIJA U STRAHU ZBOG ALKARAZA! Stanje je neizvesno...
Karlos Alkaraz
TenisALKARAZ PROGOVORIO O POVREDI: "Probaću da igram Dejvis kup"
profimedia-1051398273.jpg
TenisBIĆE TAMO GDE IM JE I MESTO! Alkaraz i Zverev izabrani za završnicu Dejvis kupa
Aleksander Zverev i Karlos Alkaraz
TenisLEONARDO ODJAVIO HRVATSKU: Sin čuvenog tenisera odabrao drugu državu
Leonardo Ljubičić

BRAJOVIĆ IZ MONTE KARLA ZA KURIR TELEVIZIJU O MEČU I ALKARAZU: Novaku Đokoviću sada nije lako da ovo gleda, ali... Izvor: Kurir televizija