Teniska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je nakon današnjeg trijumfa dubla Marsela Granoljersa i Pedra Martinesa nad parom Jakuba Menšika i Tomaša Mahača posle dva seta, 7:6, 7:6, u četvrtfinalu u Bolonji pobedila selekciju Češke 2:1.

Češka je povela pobedom Menšika nad Pablom Karenjom Bustom posle dva seta, 7:5, 6:4. Španija je izjednačila trijumfom Haumea Munara nad Jiržijem Lehečkom posle dva seta, 6:3, 6:4 i pobedom u odlučujućem dubl meču ostvarila plasman u polufinale.

Reprezentacija Španije će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Argentine i Nemačke.

U drugom polufinalnom duelu sastaće se reprezentacije Italije i Belgije.