Jelena Janković dugo je bila jedna od najboljih teniserki planete.

Najbolji plasman joj je bio prvo mesto na WTA listi, osvojila je 16 titula u karijeri, ali nikada nije stigla do trofeja na grend slemovima.

Po završetku karijere Jelena se povukla iz medijskog života i retko kada je možemo videti u javnosti. Svojovremeno je i pričala na ovu temu kada je istakla sledeće:

- Uvek sam želela da se priča o tenisu, o rezultatima, da me po tome pamte, a ne po privatnom životu. Smatram da sam skromna i da moj privatni život i ne zaslužuje toliku pažnju.

Uspela je Jelena Janković da sačuva privatni život od očiju javnosti, ali je prošle godine rešila da govori za slovenačke medije kada smo ponovo imali priliku da vidimo kako izgleda. Ona je doživela kompletnu transformaciju u odnosu na igračke dane i potpuno je promenila imidž.

U martu ove godine Jelena Janković je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koju je brzo i obrisala, ali su ljudi uspeli da vide kako izgleda.

Koje je vaše mišljenje, da li je Jelena lepše izgledala tokom igračkih dana ili je lepša sada, po završetku karijere? I, da li biste je sada prepoznali na ulici?

