Holger Rune se oporavlja od operacije Ahilove tetive i to trenirajući tenis na jednoj nozi.

On je u oktobru zadobio tešku povredu i očekuje ga višemesečna pauza, ali Danac se vratio na teren, ali na jednoj nozi.

Ipak, ovo je jedna od najtežih povreda u sportu i pitanje je hoće li trenutno 15. igrač sveta uspeti da se vrati u toku naredne sezone tenisu.

"Možda je ovo šamar koji mi je bio potreban kako bih ozbiljno shvatio svoj talenat“, izjavio je nedavno 22-godišnjak.

