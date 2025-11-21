Holger Rune rešio je da se što pre vrati na teren posle teške povrede
NESTVARAN SNIMAK: Holger Rune trenira na JEDNOJ NOZI! (VIDEO)
Holger Rune se oporavlja od operacije Ahilove tetive i to trenirajući tenis na jednoj nozi.
On je u oktobru zadobio tešku povredu i očekuje ga višemesečna pauza, ali Danac se vratio na teren, ali na jednoj nozi.
Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia
Ipak, ovo je jedna od najtežih povreda u sportu i pitanje je hoće li trenutno 15. igrač sveta uspeti da se vrati u toku naredne sezone tenisu.
"Možda je ovo šamar koji mi je bio potreban kako bih ozbiljno shvatio svoj talenat“, izjavio je nedavno 22-godišnjak.
