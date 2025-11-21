Slušaj vest

Italijanski teniser Mateo Beretini pobedio je Rafaela Kolinjona 6:3, 6:4 i doneo Italiji prednost u polufinalu Dejvis kupa protiv Belgije.

Beretini, trenutno 56. teniser sveta i finalist Vimbldona iz 2021. godine sa 10 ATP titula u singlu, sigurno je uzeo prvi set na svoj servis protiv 86. igrača sveta Kolinjona.

Belgijanac je u drugom setu izgubio prvi servis gem, ali je uspeo da vrati brejk i izjednači na 2:2. Međutim, Beretini je ponovo oduzeo servis za 4:3 i meč završio bez izgubljenog poena u gemu, iskoristivši prvu meč loptu.

U drugom singlu dana, 22. igrač sveta Flavio Koboli sastaje se sa Zizuom Bergsom (43.) u nastavku polufinala koje se igra u Bolonji. Nijedan od dvojice belgijskih tenisera do sada nije osvojio ATP titulu u singlu.

Pobednik duela Italija – Belgija sastaje se u finalu sa boljim iz polufinala između Nemačke i Španije, koje se igra u subotu.

Italija je u ovom susretu nastupila bez Janika Sinera, drugog tenisera sveta i četvorostrukog grend slem šampiona, koji je predvodio tim do titula 2023. i 2024. godine. Siner je odlučio da propusti Dejvis kup, nakon što je u nedelju odbranio titulu na ATP finals turniru, pobedivši u finalu prvog tenisera sveta Karlosa Alkaraza.

Završni turnir Dejvis kupa (Final 8) odigrava se u okviru šestog izdanja reformisanog sistema, u kojem se šampion odlučuje na neutralnom terenu.