Lilijan de Karvaljo Monteiro se porodila, a legendarni teniser je Boris Beker je juče postao otac po peti put, dobio je ćerkicu.

On je ponosom podelio srećne vesti na Instagramu, objavivši emotivnu sliku. Pratioci su zatrpali objavu porukama čestitki i ljubavi.

Peto dete - četvrta žena

Boris Beker iza sebe ima buran emotivan život. Nekadašnji trener Novaka Đokovića već ima dve ćerke i dva sina, sa tri različite žene.

Barbarom Feltus se oženio 1993. godine, sa njom je dobio sina Nou (31) i ćerku Elijas (26).

Razveli su se 2000. godine, a naredne godine Beker je potvrdio da je otac Ane, ćerke Angele Ermakove, ruske manekenke, nakon bitke na Sudu.

Nemac je 2007. godine objavio da je veren sa holandskom manekenkom Šarli Lili Kersenberg. Venčali su se 2009. godine, a 2010. dobili sina Amadeusa. Boris i Šarli su se razveli 2018. godine

Velika ljubav

Lilijan je bila uz Bekera u najtežim trenucima kada je čuveni Nemac imao ozbiljne probleme sa zakonom i kada je morao da ide u zatvor. U braku su od septembra 2024. godine.

- Niko nije važniji od drugog, meni je Lilijan potrebna, i nadam se da sam i njoj ja. Upoznali smo se u vreme kada sam se osećao jako loše. Profesionalno, lično, fizički, osećao sam se gore nego ikad pre u životu, ali uprkos tome, Lilijan je bila zainteresovana za mene. To je izvanredno, jer je mogla biti zainteresovana za mene samo kao osobu zato što nisam imao ništa drugo da ponudim - nikada ranije nisam sreo takvu ženu - rekao je Beker nedavno.