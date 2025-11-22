Teniska reprezentacija Španije plasirala se u finale Dejvis kupa, pošto je nakon trijumfa dubla Marsela Granoljersa i Pedra Martinesa nad parom Tima Puca i Kevina Kravica posle tri seta, 6:2, 3:6, 6:3, u polufinalu u Bolonji pobedila selekciju Nemačke 2:1.
Tenis
ŠPANIJA U FINALU DEJVIS KUPA: Dubl rešio putnika u borbu za trofej - Nemačka ide kući
Španija je povela trijumfom Pabla Karenja Buste nad Jan-Lenardom Štrufom posle dva seta, 6:4, 7:6.
Izjednačenje Nemačkoj doneo je Aleksandar Zverev pobedom nad Haumeom Munarom posle dva seta, 7:6, 7:6, dok je plasman u finale Španija obezbedila trijumfom u odlučujućem dubl meču.
Reprezentacija Španije će u finalu igrati protiv selekcije Italije, aktuelnog šampiona Dejvis kupa.
