Španija je povela trijumfom Pabla Karenja Buste nad Jan-Lenardom Štrufom posle dva seta, 6:4, 7:6.

Izjednačenje Nemačkoj doneo je Aleksandar Zverev pobedom nad Haumeom Munarom posle dva seta, 7:6, 7:6, dok je plasman u finale Španija obezbedila trijumfom u odlučujućem dubl meču.

Reprezentacija Španije će u finalu igrati protiv selekcije Italije, aktuelnog šampiona Dejvis kupa.

(Beta)

