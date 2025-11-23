Slušaj vest

Arina Sabalenka privela je kraju odmor na Maldivima, ali daleko od toga da je pauzirala što se tiče Instragrama.

Arina Sabalenka na Maldivima Foto: PrintscreenInstagram

Naprotiv, svako malo je obradovala svoje pratioce sa vrelim fotkama, jer glupo je propustiti priliku da se pokaže u punom sjaju iz tropskog raja.

Beloruskoj teniserki društvo je pravio njen dečko, Jorgos Frangulis, brazilski preduzetnik s grčkim korenima.

Njih dvoje su u vezi već neko vreme, a prvi put su viđeni zajedno u aprilu 2024. godine, na turniru u Madridu. Od tada, postali su nerazdvojni, a svaki slobodan tenutak i te kako znaju da iskoriste.

Kurir sport / Espreso

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium