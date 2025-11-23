Album atraktivnih fotografija sa egzotične destinacije...
VRELA SABALENKA SE NE ZAUSTAVLJA... PONOVO SU GRUDI I ZADNJICA U PRVOM PLANU! Nove atraktivne fotke sa Maldiva, ovog puta se baš opustila! FOTO
Arina Sabalenka privela je kraju odmor na Maldivima, ali daleko od toga da je pauzirala što se tiče Instragrama.
Naprotiv, svako malo je obradovala svoje pratioce sa vrelim fotkama, jer glupo je propustiti priliku da se pokaže u punom sjaju iz tropskog raja.
Beloruskoj teniserki društvo je pravio njen dečko, Jorgos Frangulis, brazilski preduzetnik s grčkim korenima.
Njih dvoje su u vezi već neko vreme, a prvi put su viđeni zajedno u aprilu 2024. godine, na turniru u Madridu. Od tada, postali su nerazdvojni, a svaki slobodan tenutak i te kako znaju da iskoriste.
