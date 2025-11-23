TEŽAK ŽREB: Teniska reprezentacija Srbije igra protiv Čilea
Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Čilea u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup 2026. godine, određeno je žrebom u Bolonji.
Teniseri Srbije gostovaće Čileu od 6. do 8. februara 2026. godine, a pobednik duela igraće protiv Španije u poslednjem kolu kvalifikacija. Selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki rekao je da Srbiju očekuje veoma teško gostovanje u prvom kolu kvalifikacija.
"Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovošto se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Laslo Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Dušan Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to videti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobedimo", rekao je Troicki, a prenosi Teniski savez Srbije.
Završnica Dejvis kupa 2026. godine igraće se u Bolonji, kao i ove godine, a reprezentacija Italije je kao domaćin direktno izborila učešće.
Parovi prvog kola kvalifikacija za Dejvis kup 2026: Čile-Srbija, Nemačka-Peru, Hrvatska-Danska, Ekvador-Australija, Norveška-Velika Britanija, Bugarska-Belgija, Japan-Austrija, Indija-Holandija, Južna Koreja-Argentina, Mađarska-SAD, Češka-Švedska, Francuska-Slovačka i Kanada-Brazil.