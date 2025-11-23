"Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovošto se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Laslo Đere je osvojio titulu ove godine tamo, Dušan Lajović ima višegodišnje iskutsvo. Dejvis kup je drugačije takmičenje, tamo navijaju specifično, baš onako ekstremno i biće zanimljivo to videti. Očekujem da ćemo da budemo u punom sastavu. To je najvažnije, ali, u pitanju je težak protivnik i borićemo se da pobedimo", rekao je Troicki, a prenosi Teniski savez Srbije.