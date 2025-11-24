Slušaj vest

Na Instagramu je Ana Ivanović podelila nekoliko glamuroznih fotki ispred Ajfelovog tornja, kao i snimke sa spektakularnog koncerta Lejdi Gage u Parizu. Ali ono što je najviše zaintrigiralo fanove - opet je sama na svim fotografijama!

Dok se čitav svet pita da li je tamo zbog posla, provoda ili romantičnog druženja, Ana misteriozno ćuti.

Iako se često može videti na putovanjima širom sveta, pratioci primećuju da se retko pojavljuje sa društvom, pa se postavlja pitanje: ko prati Anu na svim tim putovanjima i ko stoji iza objektiva njenih "usamljenih" fotografija?

Često se u nizu fotogafija koje objavljuje nalazi na večerama u restoranima, u romantičnim šetnjama, na plažama - ali nikada ne otkriva ko se nalai s druge strane stola i objektiva kamere koja je fotografiše. Da li je reč o prijateljima, tajnoj pratnji ili možda novoj životnoj fazi...vreme će pokazati.

Svakako, od kada se razvela od Bastijana Švajnštajgera, Ana je počela ponovo da živi punim plućima, putuje po svetu i uživa u životu.