Slušaj vest

Na Instagramu je Ana Ivanović podelila nekoliko glamuroznih fotki ispred Ajfelovog tornja, kao i snimke sa spektakularnog koncerta Lejdi Gage u Parizu. Ali ono što je najviše zaintrigiralo fanove - opet je sama na svim fotografijama!

Ana Ivanović u Parizu Foto: PrintscreenInstagram

Dok se čitav svet pita da li je tamo zbog posla, provoda ili romantičnog druženja, Ana misteriozno ćuti.

Iako se često može videti na putovanjima širom sveta, pratioci primećuju da se retko pojavljuje sa društvom, pa se postavlja pitanje: ko prati Anu na svim tim putovanjima i ko stoji iza objektiva njenih "usamljenih" fotografija?

Ana Ivanović  Foto: PrintscreenInstagram, Printscreen/Instagram

Često se u nizu fotogafija koje objavljuje nalazi na večerama u restoranima, u romantičnim šetnjama, na plažama - ali nikada ne otkriva ko se nalai s druge strane stola i objektiva kamere koja je fotografiše. Da li je reč o prijateljima, tajnoj pratnji ili možda novoj životnoj fazi...vreme će pokazati.

Svakako, od kada se razvela od Bastijana Švajnštajgera, Ana je počela ponovo da živi punim plućima, putuje po svetu i uživa u životu.

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ SE SELI U BEOGRAD - DRASTIČNA ODLUKA NAKON RAZVODA OD ŠVAJNIJA: Zavirite u njen luksuzni dom, jedan detalj vredi čitavo bogatstvo
Ana Ivanović stan
TenisANA PROSLAVILA ROĐENDAN I OBJAVILA NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO! Ivanovićeva dirnula fanove i podigla internet na noge zbog jedne slike! (FOTO)
Ana Ivanović
Tenis"ANA KAO DA JE ŽIVELA U KARANTINU, A NE U BRAKU" Ivanovićeva oduševila izgledom u provokativnoj kombinaciji, komentari gore, svi primećuju istu stvar!
Ana Ivanović
TenisFOTKE ANE IVANOVIĆ NAKON TUŠIRANJA SRUŠILE INTERNET! Bivša teniserka raspametila pratioce! (FOTO)
Ana Ivanović

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram