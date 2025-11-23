Slušaj vest

Branioci titule teniseri Italije poveli su danas protiv Španije u finalu Dejvis kupa, pošto je u prvom meču u Bolonji Mateo Beretini pobedio Pabla Karenja Bustu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Beretini, 56. igrač sveta, pobedio je 89. na ATP listi posle 78 minuta.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Beretini napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču.

Takođe, Beretini je i u drugom setu napravio jedan brejk, u devetom gemu, koji mu je bio dovoljan za osvajanje seta i vođstvo Italije u finalu.

U drugom meču igraju Flavio Koboli - Haume Muna