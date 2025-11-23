Slušaj vest

Teniska reprezentacija Italije osvojila je večeras treću uzastopnu Dejvis kup titulu, a ukupno četvrtu u istoriji, pošto je u finalu u Bolonji savladala selekciju Španije 2:0.

Pobedonosni poen Italijanima doneo je Flavio Koboli, trenutno 22. teniser sveta, koji je posle tri seta savladao Španca Haumea Munara (36. na ATP listi) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Prethodno je prvi bod selekciji Italije doneo Mateo Beretini (56. na svetu), koji je bio bolji od iskusnog Pabla Karenja-Buste (89. ATP) 6:3, 6:4.