Italija je do titule stigla i pored izostanka prvog tenisera sveta Janika Sinera.
DEJVIS KUP
APSOLUTNA DOMINACIJA AZURA: Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu
Slušaj vest
Teniska reprezentacija Italije osvojila je večeras treću uzastopnu Dejvis kup titulu, a ukupno četvrtu u istoriji, pošto je u finalu u Bolonji savladala selekciju Španije 2:0.
Foto galerija iz Bolonje Foto: Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Pobedonosni poen Italijanima doneo je Flavio Koboli, trenutno 22. teniser sveta, koji je posle tri seta savladao Španca Haumea Munara (36. na ATP listi) 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Prethodno je prvi bod selekciji Italije doneo Mateo Beretini (56. na svetu), koji je bio bolji od iskusnog Pabla Karenja-Buste (89. ATP) 6:3, 6:4.
Italija je do titule stigla i pored izostanka prvog tenisera sveta Janika Sinera.
Reaguj
Komentariši