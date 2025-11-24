Lola Radivojević ostvarila je najbolji plasman u karijeri, pošto je napredovala za dve pozicije i sada je 143. igračica na WTA listi sa 517 poena.

Veliki skok na listi napravila je i Teodora Kostović. Ona je popravila plasman za osam mesta i trenutno je 183. teniserka sveta sa 391 poenom, što je najbolji plasman u karijeri mlade srpske teniserke.



U samom vrhu nije bilo promena, još od ranije je poznato da Beloruskinja Arina Sabalenka završava sezonu na prvom mestu sa 10.870 bodova. Poljakinja Iga Švjontek je druga 8.395 poena, a potom slede Amerikanke Koko Gof i Amanda Anisimova. Gof je sakupila 6.763 boda, a Anisimova 6.287.