Čuveni teniser, a kasnije i trener, prava legenda svog sporta, Boris Beker, dobio je peto dete sa četvrtom suprugom. Lilijan de Karvaljo Monteiro se porodila i na svet je donela devojčicu, a Beker je vesti podelio na svom Instagram profilu.

Pratioci su zatrpali objavu porukama čestitki i ljubavi.

Bekeru je ovo druga ćerka, a posle rođenja prve nastao je pravi haos u medijima jer je Nemac odbijao da je prizna. Boris je Anu Ermakovu dobio sa manekenkom Angelom, a sama činjenica da devojka nosi majčino prezime ukazuje na određene probleme. Ona se nije rodila u braku, pa čak ni u čvrstoj vezi, već je Angela zatrudnela slučajno tokom petominutne strasne afere sa sportistom u jednom londonskom restoranu. U trenutku ovog odnosa on je bio u braku sa Barbarom Feltus, koja je tada bila trudna i čekala drugo dete sa njim. O čitavom skandalu je otvoreno govorio i sam Beker, koji u početku nije želeo ni da prizna ćerku, te je govorio razne gadosti o njoj. Beker je umeo grubo da opiše kako je Ana nastala, rekavši da je ona proizvod odnosa koji je trajao pet minuta i da se desio na stepenicama hotela, a ne u tolaetu kako se pisalo. Ipak, kasnije se desio i preokret, te je Beker priznao Anu.

U dokumentrarcu koji je obajvljen u proleće 2023. godine, Beker je do detalja opisao kako je posle Vimbldona 1999. završio sa konobaricom sa kojom je dobio Anu.

- Želeo sam da proslavim sa momcima to što sam odigrao poslednji meč na Vimbldonu. Slavili smo, popili par pića i naleteo sam na Anđelu koju sam dve nedelje ranije upoznao u restoranu Nobu - rekao je Beker i dodao:

- Mnogo stvari je rečeno tokom svih ovih godina. Ne bih želeo da ulazim u detalje, ali mogu da vam kažem da smo otišli u zadnju sobu i ne, to nije bio orman. On je bio premali u Nobuu i bilo je nemoguće imati bilo kakvu fizičku aktivnost. Našli smo se, imali se*s, a ja nisam imao nikakav broj ili kontakt s njom.

Takođe, jednom prilikom otkrio je i kako se odnos nije desio u toaletu kako su mnogi pisali, već na stepenicama.

- Ne znam da li je toalet bolje mesto, ali mi smo se se*sali na stepenicama. Mediji su preneli kako smo se se*sali na stolu u toaletu, a njega uopšte nije bilo tamo.

Pravi haos nastao je osam meseci kasnije...

- Osam meseci kasnije stigao je faks. Sećam se većine reči koje su pisale: "Možda me se ne sećate, naš poslednji susret bio je pre osam meseci, evo mog broja, pozivite me." Nisam mogao da verujem. Sledeće sedmice sreo sam se sa Anđelom u Londonu. Mislim da sam iznajmio ceo sprat hotela. Ušla, je imala je veliki kaput na sebi, skinula ga je i video sam da je trudna. Objasnila mi je da sam ja otac deteta.

Beker je kasnije tražio DNK test.

- Dobro. Ići ćemo kod lekara i napravićemo DNK test. Ako je beba moja, ja sam odgovoran za to i pobrinuću se za sve - rekao je Beker, uz napomenu da je da je Anu priznao 2001. godine.

Pogledajte kako Ana sada izgleda:

Nova velika ljubav

Boris Beker je sada ponovo u ozbiljnoj ljubavnoj vezi sa Lilijan de Karvaljo Monteiro.

Lilijan je bila uz Bekera u najtežim trenucima kada je čuveni Nemac imao ozbiljne probleme sa zakonom i kada je morao da ide u zatvor. U braku su od septembra 2024. godine.

- Niko nije važniji od drugog, meni je Lilijan potrebna, i nadam se da sam i njoj ja. Upoznali smo se u vreme kada sam se osećao jako loše. Profesionalno, lično, fizički, osećao sam se gore nego ikad pre u životu, ali uprkos tome, Lilijan je bila zainteresovana za mene. To je izvanredno, jer je mogla biti zainteresovana za mene samo kao osobu zato što nisam imao ništa drugo da ponudim - nikada ranije nisam sreo takvu ženu - rekao je Beker nedavno.

