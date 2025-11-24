Slušaj vest

Ipak, sve su glasnije priče da bi uskoro mogao da se vrati na teren, ali u potpuno drugačijoj ulozi.

Mnogi ga već vide kao budućeg trenera i čoveka koji bi mogao da oblikuje novu šampionsku generaciju, ali čuveni Švajcarac za sada ne žuri da zakorači u tu fazu karijere.

- Ne želim da budem trener, bar ne sada. Hoću da se koncentrišem na svoju decu. To je veoma interesantno i važno vreme dok svi ne odu svako na svoju stranu. Svi mnogo uživamo zajedno kao porodica i puno je toga da se uradi. Mnogo napora je potrebno za četvoro dece. Nije bitno ko bi me pozvao da ga treniram, svakoga bih odbio - rekao je Federer.

Otkrio je Federer i šta bi, u ovom trenutku, za njega predstavljalo najrealniji angažman.

– Nikad ne reci nikad. Stefan Edberg nije ni pomišljao da će mi čak dve godine biti trener. Ono što sam sada spreman da uradim, to je da budem nečiji mentor. Ako neko ima neko pitanje, biću zadovoljan da pružim odgovor. Na primer, ako sam u Dubaiju krajem godine, svako je dobrodošao da dođe tamo. Otvoren sam za mentorstvo, ali ne mogu da budem svuda.