Legendarni teniser Džimi Konors i njegov sin Bret našalili su se na račun Karlosa Alkaraza.

U svom komentaru osvrnuli su se na činjenicu da Španac, iako je trenutno najbolji na ATP listi, sve češće učestvuje na egzibicionim mečevima kojima, uz zabavu, donosi i ozbiljnu zaradu.

"Kako se približavamo novoj godini, hajde da vidimo koliko turnira će Karlos Alkaras odigrati u narednom mesecu. Ovo je sezona za zarađivanje novca", kazao je Bret Konors.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema"

Džimi je potom nastavio:

"Da, ovo je sezona za zarađivanje novca, kao da već niste dovoljno zaradili. Biće zanimljivo videti. Hoće li iskušati sreću, igrati više egzibicionih mečeva i stići umoran u Australiju? Znate, reći će: 'Putovao sam, radio sam ovo, igrao sam previše egzibicionih mečeva'. Možete zaraditi mnogo novca, ali onda izgubite u drugom kolu Australije", rekao je Džimi Konors.