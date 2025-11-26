Slušaj vest

Naime, Đoković često "lajkuje" provokativne objave svoje dobre prijateljice, teniserke Arine Sabalenke. Među poslednjim u nizu je i fotografija u kupaćem kostimu, gde je njena zadnjica u prvom planu. Prva teniserka sveta uživala je u čarima vrelih temperatura u Brazilu, pa su i slike bile u skladu sa tim.

Novak Đoković lajkuje Sabalenkine fotografije Foto: PrintscreenInstagram

U kariranom crvenom kupaćem kostimu Sabalenka je pozirala leđima okrenuta, pored bazena a srpski as je bez mnog razmišljanja, instinktivmo kliknuo srce i poslao jasnu poruku da mu se ovo izadanje njegove koleginice veoma dopada. 

Sabalenka je nedavno objavila slike sa odmora na jahti u Grčkoj, pozirajući u bikiniju, što je takođe privuklo Novakovu pažnju, kao i ništa manje provokativne fotke sa odmora u Dubaiju. 

Arina Sabalenka pokazala guzu na Maldivima Foto: Instagram, PrintscreenInstagram

Njegov blizak odnos sa Sabalenkom nije novost, ona je čak pozvala njega i suprugu Jelenu na "dvostruki dejt", što je legitimno, ali ovakve lajkove i njihov inače veoma prisan odnos pojedini fanovi vide kao znak da tu ipak ima nečeg više.  

Činjenica da Novak lajkuje eksplicitnije objave Sabalenke baca senku na njihov, navodno, bezazleni prijateljski odnos.

