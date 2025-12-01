Slušaj vest

Legendarni Italijan je rođen 11. septembra 1933. godine u Tunisu i još od 50ih godina prošlog veka je veliko ime u svetu tenisa.

Tokom igračke karijere je osvojio 44 titule, uključujući i dva Rolan Garosa (1959. i 1960. godine) u singlu, kao i jedan u dublu (1959.) i miks dublu (1958. godine).

Nikola Pjetranđeli Foto: FABIO PATAMIA/ANSA, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Nikola Pjetranđeli je dva puta finale Dejvis kupa sa reprezentacijom Italije, a to takmičenje je uspeo da osvoji tek kao selektor Italije i to 1976. godine. Ostaće upamćen kao rekorder Dejvis kupa sa 164 odigranih mečeva, ali i po broju pobeda u singlu (78) i dublu (42).

Davne 1954. godine je postao prvi Italijan koji je osvojio turnir u Rimu, a 2006. godine stadion u kompleksu Foro Italiko u presonici Italije nosi nazvan je po njemu, baš na njegov 73. rođendan.

