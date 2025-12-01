Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u drugo kolo turnira u Anžeu.
TEODORA PORAŽENA POSLE VELIKE BORBE! Kraj za Srpkinju u Francuskoj
Ona je posle dva seta poražena od Nemice Ana-Lene Fridzam 3:6, 6:7(7:9).Kostović, 177. teniserka sveta, poražena je od 193. igračice na WTA listi posle sat i 50 minuta.
Nemica je tri puta oduzela servis Kostović, koja je napravila dva brejka.
U drugom kolu, Fridzam će igrati protiv bolje iz duela Kudermatova-Rosatelo.
