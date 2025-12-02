Slušaj vest

Kako prenosi „Bild“, čuvena srpska teniserka Ana Ivanović podnela je zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera!

Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova stavlja tačku na svoju zajedničku priču. Prema saznanjima nemačkog lista, slavna Srpkinja predala je zvaničan zahtev za razvod.

Dokumenti su, navodno, još u novembru završili u odeljenjeu za porodične sporove u Opštinskom sudu u Minhenu.

Posle devet godina od bajkovitog venčanja u Veneciji i tri sina, čini se da ljubavna priča Ane i Bastijana odlazi u istoriju.

Ivanovićeva, koja trenutno živi u Palma de Majorki sa decom, podnela je i tužbu za izdržavanje dece, prenosi „Bild“ pozivajući se na izvore iz pravosuđa.

Romansa koja je godinama plenila simpatije širom sveta i delovala nesalomivo sada dobija neočekivan, gotovo nezamisliv epilog.

Uživa u Beogradu

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana Ivanović vraća se korenima ne samo emotivno, već i fizički. U Beogradu, njen rodni grad, nalazi se dom koji je postao njen oslonac, prostor mira i intime, ali i simbol sofisticiranog ukusa. Kao što smo već pisali to je njena nova-stara adresa gde će ubuduće provoditi najviše svog vremena.

Ana je od nedovano u Beogradu i uopšte ne krije koliko je srećna što ponovo provodi vreme u prestonici. Nakon turbulentnog perioda, njen boravak u rodnom gradu deluje kao novi početak prilika da izgradi miran, stabilan dom u koji može da se vraća.

U njenom stanu u Beogradu dominira minimalistički, ali vrlo topao stil. Centralni deo dnevne sobe krasi zid od prirodnog, skupocenog kamena, na kojem je postavljen veliki televizor. Ispod zida stoji jednostavna komoda na kojoj su složene knjige i nekoliko kameno-dizajniranih vaza - diskretni, ali pažljivo birani detalji. Boja enterijera prati paletu bež i bele, dok toplo žuto svetlo dodatno naglašava prijatan i domaćinski ambijent. Na stolu u dnevnoj sobi često se nalazi sveže cveće, koje unosi dozu nežnosti i prirodnosti u prostor.

Nameštaj je komforan, ali nenametljiv bela garnitura savršeno se uklapa sa jednostavnim stočićem i nežnim dekoracijama.

Sve je organizovano tako da prostor bude maksimalno funkcionalan, a opet vrlo estetski prijatan. Ovaj beogradski stan nije samo lepa fasada — za Anu, predstavlja pravu luku sigurnosti. Nakon razvoda, Beograd je ponovo postao njen centar, mesto gde može da napuni baterije, posveti se porodici i deci, i pronađe ravnotežu.

Dom odiše luksuzom, nije prenaglašen, već istinski elegantan. Skupoceni kamen na zidu simbolizuje čvrstinu i postojanost, dok nežne boje i prirodni materijali podsećaju na toplinu i domaću atmosferu. Svi ti elementi zajedno stvaraju ambijent u kojem Ana može da uživa u jednostavnim trenucima: gledanju tenisa na TV-u, čitanju knjiga ili druženju sa prijateljima i naravno vaspitavanju dece.

Nova strana

Ana gradi svoje novo poglavlje života. U luksuzno uređenom stanu, sa minimalističkim dizajnom, ona ne teži samo estetskom sjaju, već i autentičnosti, mestu koje nije samo „kuća slavne sportistkinje“, već istinsko utočište, njen centar mira.

Kamen, knjige, cveće i svetlost - sve su to delovi projekta koji predstavlja Aninu svakodnevicu. I dok je njen život javno praćen, u ovom domu, ona nalazi svoju privatnost, ali i snagu da nastavi dalje.

Evo kako Ana izgleda posle razvoda:

