"Znam da Alkarasov otac veoma ceni Samjuela Lopesa i zna da je profesionalac. Sramota je što morate biti veoma poznati, poput Ferera, Moje, Đokovića ili Nadala, da biste bili Karlosov trener. Ne mislim da je to slučaj", rekao je Kiko Navaro i dodao:

"Na kraju krajeva, važno je da Karlos poštuje svog trenera. U stvari, Samu Lopes ima više trenerskog iskustva od Ferera, što je normalno, jer je radio sa Almagrom i Karenjom Bustom, poznaje Tur. Skroman je i veliki je profesionalac. Vidim ga kao glavnog trenera Alkaraza".

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Odlazak Huana Karlosa Ferera iz tima Karlosa Alkaraza izazvao je pravi zemljotres u teniskom ekosistemu.

Malo ko je mogao da očekuje da će se usred priprema za novu sezonu raspasti tako stabilan i uspešan tandem.

Tajming vesti i činjenica da Alkaraz iza sebe ima fenomenalnu sezonu ukazuju na to da je došlo do nekog nesporazuma van terena, ali o tome će se više znati u narednim danima.