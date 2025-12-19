Slušaj vest

"Vreme je da napišem poslednje poglavlje svoje karijere kao profesionalnog tenisera. Moja poslednja godina na turu će biti 2026", naveo je Vavrinka u objavi na društvenoj mreži X.

Vavrinka je tokom svoje karijere osvojio ukupno 16 titula u singlu, u koje spadaju i titule na Australijan openu 2014. godine, Rolan Garosu 2015. godine i Ju Es openu 2016. godine.

Njegov najbolji plasman na ATP listi bio je treće mesto.

"I dalje želim da pomerim svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. I dalje imam snove u ovom sportu. Uživao sam u svakom delu onoga što mi je tenis pružio, posebno u emocijama koje osećam igrajući pred vama. Radujem se što ću vas videti još jednom, širom sveta", dodao je Vavrinka.

(Beta)

Ne propustiteTenis"SRAMOTA JE..." Oglasio se bivši trener Karlosa Alkaraza
profimedia-1034456662.jpg
TenisALKARAZ PREKINUO SARADNJU SA TRENEROM - LEGENDA U NEVERICI: Tužan sam, nisam očekivao ovako nešto! Loša odluka!
Karlos Alkaraz
Tenis"VOLEO BIH DA SAM MOGAO DA NASTAVIM..." Ferero utučen posle rastanka sa Alkarazom! Objavio emotivno saopštenje, evo šta je imao da poruči posle šokantnih vesti!
profimedia0803387827.jpg
TenisKARLOS ALKARAZ IZNENADIO CELU PLANETU! Španac objavio vest koju niko nije mogao da očekuje
profimedia-1021005229.jpg

Atmosfera pred meč Zvezde i Virtusa Izvor: Kurir