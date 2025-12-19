Slušaj vest

"Vreme je da napišem poslednje poglavlje svoje karijere kao profesionalnog tenisera. Moja poslednja godina na turu će biti 2026", naveo je Vavrinka u objavi na društvenoj mreži X.

Vavrinka je tokom svoje karijere osvojio ukupno 16 titula u singlu, u koje spadaju i titule na Australijan openu 2014. godine, Rolan Garosu 2015. godine i Ju Es openu 2016. godine.

Njegov najbolji plasman na ATP listi bio je treće mesto.

"I dalje želim da pomerim svoje granice i završim ovo putovanje na najbolji mogući način. I dalje imam snove u ovom sportu. Uživao sam u svakom delu onoga što mi je tenis pružio, posebno u emocijama koje osećam igrajući pred vama. Radujem se što ću vas videti još jednom, širom sveta", dodao je Vavrinka.

(Beta)