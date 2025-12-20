Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović odlučio je da promeni trenera posle devet godina saradnje sa Špancem Hoseom Perlasom i angažovao je bivšeg reprezentativca Srbije u Dejvis kupu Iliju Bozoljca.

Lajović je sa Perlasom sarađivao od 2016. godine i u tom periodu ostvario najveće uspehe u karijeri. Igrao je finale mastersa u Monte Karlu 2019. godine, dostigao najbolji plasman na ATP listi – 23. mesto, a 2023. je osvojio titulu u Banjaluci, savladavši na putu do pehara Novaka Đokovića, dok je u finalu bio bolji od Andreja Rubljova.

Perlas je nedavno promenio sredinu i od decembra je deo stručnog štaba Italijana Lorenca Muzetija, osmog tenisera sveta.

Lajović je potvrdio da je započeo saradnju sa Bozoljcem, uz izmene i u ostatku tima, kao i da su pripreme za novu sezonu već u toku. Srpski teniser se trenutno nalazi na 120. mestu ATP liste.

Bozoljac je prethodno imao zapažen trenerski rad sa Damirom Džumhurom, koji je u periodu od 2017. do 2019. stigao do 23. mesta na svetu i osvojio tri ATP titule. Kao igrač, Bozoljac je bio 101. na ATP listi u singlu, dok je najveći uspeh ostvario u dublu, između ostalog pobedom nad braćom Brajan u Dejvis kupu 2013. godine u paru sa Nenadom Zimonjićem.

Lajović je najavio da će sezonu započeti na čelindžeru u Kanberi, nakon čega ga očekuju kvalifikacije za Australijan open.

