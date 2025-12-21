Slušaj vest

Novak Đoković je počeo pripreme za Australijan open, a za destinaciju na kojoj će obaviti treninge izabrao je Dubai.

U istom hotelu se nalazi i Arina Sabalenka koja takođe brusi formu za Australijan open.

Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka

To je destinacija koju biraju mnogi najbolji teniseri i teniserke, a Novak Đoković je snimljen kako trenira na terenima hotela Atlantis.

Inače, Arina Sabalenka će upravo u Dubaiju 28. decembra igrati meč protiv Nika Kirjosa, još jednog Novakovog prijatelja, koji je nazvan "bitka polova", pa bi joj sigurno prijalo da pre okršaja protiv Nika dobije osećaj za udarce u muškom tenisu kroz treninge sa Đokovićem.

Ne propustiteKošarkaKAKO STOJE STVARI SA TAJRIKOM DŽONSOM? Stigle informacije iz Partizana!
Tajrik Džons KK Partizan
FudbalROMANTIČARI PORAŽENI U ZAJEČARU: TSC na gostovanju pobedio OFK Beograd u Super ligi
Branko Jovičić i Saša Jovanović
FudbalJORGANDŽIJE JURE BARSU I REAL: Atletiko Madrid na gostovanju ubedljiv protiv Đirone u Primeri
profimedia-0143411498 (1).jpg
EvroligaNOVI UDARAC! Teška povreda lidera ekipe, evo kolika pauza ga čeka!
Vil Klajburn i Džordan Nvora

BONUS VIDEO:

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium