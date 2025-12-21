Slušaj vest

Novak Đoković je počeo pripreme za Australijan open, a za destinaciju na kojoj će obaviti treninge izabrao je Dubai.

U istom hotelu se nalazi i Arina Sabalenka koja takođe brusi formu za Australijan open.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka

To je destinacija koju biraju mnogi najbolji teniseri i teniserke, a Novak Đoković je snimljen kako trenira na terenima hotela Atlantis.

Inače, Arina Sabalenka će upravo u Dubaiju 28. decembra igrati meč protiv Nika Kirjosa, još jednog Novakovog prijatelja, koji je nazvan "bitka polova", pa bi joj sigurno prijalo da pre okršaja protiv Nika dobije osećaj za udarce u muškom tenisu kroz treninge sa Đokovićem.

BONUS VIDEO: