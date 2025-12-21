Slušaj vest

Ne stišava se bura nakon što je prvi teniser sveta Karlos Alkaraz otpustio svog trenera Huana Karlosa Ferera.

Santos je Alkarasa trenirao od njegove 5. do 12. godine i ne okleva da kaže kako je doživeo istu sudbinu kao Ferero.

"Promena je bila očekivana. Kada je Samjuel Lopes došao kao pomoćni trener, bilo je jasno da je promena moguća. Na kraju krajeva, stvari su se sa Karlitosom uvek radile na ovaj način, postepeno tako da se ništa drastično ne dešava preko noći. Može biti iz različitih razloga. Najverovatniji je taj da nisu postigli dogovor, ni finansijski ni o uslovima", rekao je Santos i dodao:

"Ko god da upravlja svim tim za Karlitosa, možda misli da Huan Karlos traži previše novca, procente od nagradnog fonda itd. Mislim da je to suština".

Santos je prošao kao i Ferero.

"Nisam razmišljao o tome, ali razgovarajući sa suprugom, ona je to pomenula: 'Vidi, desilo mu se nešto slično kao i tebi'. Kad malo razmislim o tome, Karlosov otac je taj koji je zaista glavni. Karlitos nema nikakve veze sa tim. Karlitos bi nastavio koliko god da je Huan Karlos tražio".

Ističe da ga Alkaras nikad javno nije pohvalio, iako su radili dosta dugo.

"Bio sam sa Karlitosom osam godina, sa Huan Karlosom sedam, Isto mi se desilo. Želeo sam određene uslove, ali njegov otac ih nije tako video. Huan Karlos je verovatno tražio i druge uslove koje njegov otac takođe nije želeo i na koje nije pristao. Ali dobro, bar je Karlitos rekao neke lepe reči o Huanu Karlosu i to je bio zaista važan period za njega. Bilo je i za mene, ali nažalost, nisam javno čuo tako lepe reči", istakao je Santos.