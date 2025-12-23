"Pogledaj, imamo mnogo penzionisanih igrača koji bi mogli mnogo da donesu Karlosu, ali to će biti nemoguće. Na primer, David Ferer bi mogao da bude dobar trener, zahvaljujući radu i žrtvama koje je podneo. A da i ne govorimo o igračima poput Rafe Nadala, koji bi bio fantastičan trener za Karlitosa. Zbog njegovog vaspitanja, vrednosti, karaktera i skromnosti. To bi bilo veoma korisno za Karlosa i sve oko njega. Ali novi trener mora da bude blizak sa njim i da razume da je Karlitosov tim veoma važan. Mora da preuzme odgovornost za sve to. Ne radi se samo o Karlitosu, već i o svima koji su deo tima. Bilo da su više ili manje kompetentni, oni su tu i on to mora da prihvati", dodao je iskusni trener.