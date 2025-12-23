"NADAL BI BIO FANTASTIČAN TRENER ZA ALKARAZA" Zanimljivo viđenje budućnosti aktuelnog broja 1
Nakon zvanične objave o prekidu saradnje između Karlosa Alkaraza i Huana Karlosa Ferera, oglasio se i Karlos Santos, njegov prvi trener, koji je izneo zanimljivo viđenje budućnosti aktuelnog broja 1.
"Rafael Nadal bi bio fantastičan trener za Karlosa. Njegovo vaspitanje, njegove vrednosti, njegov karakter, njegova skromnost. To bi bilo veoma korisno za Karlosa i sve oko njega", rekao je Santos.
Santos je dodao da Španija ima veliki broj bivših igrača koji bi teorijski mogli mnogo da doprinesu Alkarasu, ali da je u praksi to izuzetno teško ostvarivo.
"Pogledaj, imamo mnogo penzionisanih igrača koji bi mogli mnogo da donesu Karlosu, ali to će biti nemoguće. Na primer, David Ferer bi mogao da bude dobar trener, zahvaljujući radu i žrtvama koje je podneo. A da i ne govorimo o igračima poput Rafe Nadala, koji bi bio fantastičan trener za Karlitosa. Zbog njegovog vaspitanja, vrednosti, karaktera i skromnosti. To bi bilo veoma korisno za Karlosa i sve oko njega. Ali novi trener mora da bude blizak sa njim i da razume da je Karlitosov tim veoma važan. Mora da preuzme odgovornost za sve to. Ne radi se samo o Karlitosu, već i o svima koji su deo tima. Bilo da su više ili manje kompetentni, oni su tu i on to mora da prihvati", dodao je iskusni trener.
(Beta)