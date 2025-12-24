Slušaj vest

Sjajni teniski stručnjak Huan Karlos Ferero još uvek ne može da poveruje da je njegova saradnja sa Karlosom Alkarazom završena.

U opširnom intervjuu koji je dao za špansku "Marku" Ferero je priznao da ga je šokirala odluka prvog reketa sveta.

Karlos Alkaraz dobio trofej za igrača broj 1!

"Sve je izgledalo da ide kako treba. Sezona je bila gotova, novi ugovor je bio u pripremi. Nismo se slagali u svim detaljima, u Karlosovom taboru su gledali kako je najbolje za njega, ja sam gledao kako je najbolje za mene. Bilo bi bolje da smo seli i sve raspravili ali do toga nije došlo. Na kraju smo odlučili da se raziđemo. Ne želim da ulazim u detalje, ali tako je bilo", kaže Ferero i dodaje:

"Nijednog trenutka se nismo svađali. Kada je Karlos odigrao finale u Torinu, poslednji meč u sezoni, delovalo je da sigurno nastavljamo saradnju. Posle se desilo to što se desilo".

Huan Karlos Ferero

Ferero je isplanirao pripreme za narednu sezonu, a onda je usledio šok.

"Uradio sam to sa Samuelom Lopesom koji će sada nastaviti saradnju sa Karlosom. On je u toku sa svime tako da ga ne čeka veliki posao jer je sve već organizovano. Trebalo je da idem u Australiju, ali od toga sada nema ništa. Nije ovo lako, sve se u jednom trenu promenilo".

Ističe da je uložio mnogo energije i truda da Alkaraz postane prvi reket sveta.

"Dao sam dušu u ovaj projekat. Uložio sam maksimalno vreme, mnogo volje, mnogo rada i na kraju sam veoma zahvalan zbog postignutog. Kada smo počeli imao je 15 godina, video sam koliko je tako dobar, koliki je njegov potencijal, ali nikada ne znaš dokle može da stigne. Zato mora da se uloži maksimum i meni je savest mirna", ističe Španac.

Ne krije da ga je povredila odluka proslavljenog asa.

"Jednog dana bismo mogli da igramo golf, ali sada je potrebno vreme da se sve ovo prihvati. Nije to tako lako. Mnogo me boli".

