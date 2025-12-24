Slušaj vest

Mladi srpski teniser Luka Ćeramilac proglašen je za najboljeg igrača do 16 godina u Evropi u izboru Tenis Evropa, saopštio je danas Teniski savez Srbije.

Pre dve godine u istom uzrastu najbolja je bila srpska teniserka Lana Virc, a sada njen klupski drug iz subotičkog Spartaka, naveo je srpski savez.

Dejvis kup, Srbija - Turska Foto: VBKS

Mladi Beograđanin upisao je ove godine 23 trijumfa i samo devet poraza na turu, uz jednu titulu. Osvojio je treće mesto na generacijskom Mastersu u Monte Karlu.

On se sa Spartakom okitio brojnim domaćim titulama i član je juniorskih selekcija Srbije do 16 godina, naveo je Teniski savez Srbije.

