SRBIJA IMA PRAVO ČUDO OD DETETA! LUKA JE NAJBOLJI TENISER U EVROPI DO 16 GODINA! Naš tinejdžer nema konkurenciju, popeo se na tron posle dominantne sezone!
Mladi srpski teniser Luka Ćeramilac proglašen je za najboljeg igrača do 16 godina u Evropi u izboru Tenis Evropa, saopštio je danas Teniski savez Srbije.
Pre dve godine u istom uzrastu najbolja je bila srpska teniserka Lana Virc, a sada njen klupski drug iz subotičkog Spartaka, naveo je srpski savez.
Mladi Beograđanin upisao je ove godine 23 trijumfa i samo devet poraza na turu, uz jednu titulu. Osvojio je treće mesto na generacijskom Mastersu u Monte Karlu.
On se sa Spartakom okitio brojnim domaćim titulama i član je juniorskih selekcija Srbije do 16 godina, naveo je Teniski savez Srbije.
