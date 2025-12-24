Slušaj vest

Dona Vekić povukla je potez vredan pažnje, angažovala je novog trenera i to iz Srbije.

Jedna od najlepših teniserki na WTA turu Dona Vekić ima ogromnu želju da se plasira među 20 najboiljih na svetu i da dođe do titule na jednom od četiri grend slema.

Dona Vekić igrala je sjajno na početku 2025. Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sa Maldiva u Dubai

Dona Vekić (29) se dobro odmorila na Maldivima, a onda je odlučila da povuče rez u svojoj karijeri. Za glavnog trenera angažovala je Srpkinju Biljanu Veselinović (60) iz Novog Sada. Njih dve su u prethodnom periodu radile u Dubaiju, a pridružio im se i još jedan trener Nikola Horvat, koji je uvek bio uz Donu Vekić. Trenutno, Vekićeva je na 69. mestu na WTA listi.

Biljana Veselinović iza sebe ima bogatu trenersku karijeru. Od 1997. do 2004. godine bila je selektor FED kup reprezentacije Srbije i Crne Gore. Više od 30 godina radi kao trener na WTA turu. Slovi kao uspešan trener i žena koja je uvek imala rezultat iza sebe.

Biljana Veselinović teniski trener iz Srbije Foto: Printskrin/Instagram

Impresivna karijera trenera

Biljana Veselinović vodila je karijeru velikom broju teniserki, a najpoznatije među njima su - Darija Savil (Gavrilova), Kati Boultije, Harijet Dart, Aleksandra Krunić, Lusi Šafarova, Nadija Petrova, Aliz Korne, Katarina Srebotnik.

Dona Vekić nije prva teniserka iz Hrvatske koja je sarađivala sa Biljanom Veselinović Ona je odranije trenirala Petru Martić, koju je sa 90. mesta dovela u 50 najboljih na svetu. Valja istaći da je Veselinovićeva četiri teniserke dovodila u Top 20 na svetskoj listi, a to su Srebotnik, Šafarova, Korne i Savil.

Dona zvana "najbolje i najduže noge"

Ovo nije prvi put da Dona Vekić sarađuje sa srpskim teniskim trenerima. U prošlu sezonu ušla je sa Srbinom Sašom Bajinom, koji je ranije trenirao Serenu Vilijams. Međutim, njihova saradnja nije dala rezultate, pa je Dona pred kraj sezone odlučila da mu se zahvali na saradnji.

U 2025. godini Dona Vekić je ostvarila 14 pobeda uz 21 poraz. I svega jedno četvrtfinale i to na poslednjem turniru u Čenaju. Teniserka iz Osijeka će 2026. godinu otvoriti na Novom Zelandu, na WTA 250 turniru u Oklendu. Posle toga će igrati na prvom grendslemu u sezoni, Australijen openu, koji počinje 18. januara.

Dona Vekić slovi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih teniserki na WTA turu. Za nju obožavatelji kažu da ima "najbolje i najduže noge" od svih teniserki. Ona je prava prirodna lepotica, jer se nikada nije podvrgla bilo kakvoj hirurškoj intervenciji, što su radile neke teniserke.