Slušaj vest

Bivša srpska teniserka je na katoličko Badnje veče raznežila pratioce objavivši fotografiju pored raskošno okićene jelke, ali je praznična čestitka brzo pala u drugi plan  jer je Ana sve oduševila izgledom. Na fotografiji je zablistala u elegantnoj crnoj haljini od šljokica sa otvorenim leđima, ostavljajući bez daha fanove koji su u komentarima nizali komplimente na njen račun.

Ana Ivanović Bastijan Švajnštajger Foto: PrintscreenInstagram

Baš u isto vreme, njen sada već bivši suprug Bastijan Švajnštajger objavio je fotografiju sa svojom jelkom, ali bez glamura i zajedničkih trenutaka.

Dve jelke, dve odvojene objave i tiha poruka da su praznike dočekali svako na svojoj strani. 

Inače nije ovo prvi put da bivši bračni par u istom trenutku objavluje fotografije na Instagramu, kao da vode javni rat jedno protiv drugog.

Ne propustiteTenisŠTA ZNAČI OVA FOTOGRAFIJA? Ovo je neobjašnjivi detalj na Instagramu Ane Ivanović! (FOTO)
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
TenisKO ĆE ZADRŽATI VLASNIŠTVO NAD "BRENDOM DECE"? Ana i Švajni uradili su jednu jako neobičnu stvar sa trojicom sinova! Sada su u velikom problemu
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
TenisANA BRUTALNO ZAPRETILA ŠVAJNIJU: To je poslednja stvar koju smeš da uradiš!
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger
TenisRAZIŠAO SE SA ANOM I SADA ČEKA ČETVRTO DETE! Ivanovićeva prolazi kroz pakao razvoda, dok on uživa više nego ikada!
ana ivanovic profimedia-0831962868.jpg

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram