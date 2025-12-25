Bivša srpska teniserka je na katoličko Badnje veče raznežila pratioce objavivši fotografiju pored raskošno okićene jelke, ali je praznična čestitka brzo pala u drugi plan jer je Ana sve oduševila izgledom. Na fotografiji je zablistala u elegantnoj crnoj haljini od šljokica sa otvorenim leđima, ostavljajući bez daha fanove koji su u komentarima nizali komplimente na njen račun.