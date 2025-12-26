Slušaj vest

Španac je otkrio da nema nameru da započne trenersku karijeru.

- Uvek sam imao veliko poštovanje za budućnost, jer ono što neko oseća u sadašnjosti, ne mora da oseća i u budućnosti, ali ne verujem da ću ikada biti trener - rekao je Rafael Nadal u za španski "As" i dodao:

- Ne vidim sebe da sam stalno na putu. Biti trener baš to i znači a to se ne uklapa u moj sadašnji život. Kada imate malu decu, život drugačije vidite.

Ali, uloga selektora je druga priča...

- Selektor u Dejvis kupu ili Lejver kupu, zašto da ne? Bilo bi mi zabavno. A možda i ne. Tek sam se penzionisao, prerano je praviti ovakve zaokrete. U ovom trenutku ne razmišljam o tome.

Nije Rafa isključio mogućnost da ga jednog dana opet gledamo na terenu sa reketom u ruci.

- Ne verujem da će ikada biti isto, niti to nameravam. Ali ko zna, možda u budućnosti igram neke egzibicione mečeve. Ne zatvaram nijedna vrata, ali kada izađeš na teren, moraš da budeš pripremljen, a ja sada to nisam.

Otkrio je i kako mu se promenio život nakon što je završio karijeru profesionalnog tenisera.

- Ranije je moj dan bio plan ABC. Ustanem, treniram, radim kondiciju… Sada je sve drugačije. Imam sastanke pre podne, nešto radim, popodneva su slobodna. Dopada mi se rad u akademiji, naravno i svet turizma. Uostalom, sa Majorke sam. Uživam i u ulozi oca, verujem da sam normalan tata, ni mnogo dobar ni mnogo loš - poručio je Rafael Nadal.

