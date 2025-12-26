Posle osvajanja US opena 2023. godine, Sabalenka je prvi put u karijeri postala prva teniserka sveta, a na toj poziciji bila je osam nedelja pre nego što je prvo mesto preuzela Poljakinja Iga Švjontek.

- Naravno da postoji pritisak, ali je i privilegija. To što ste prvi na svetu znači da radite nešto kako treba. Naučila sam da prihvatim taj pritisak umesto da ga se plašim. Verujem u svoju pripremu, svoj tim i svoju igru i to mi pomaže da ostanem fokusirana kada su očekivanja visoka - rekla je Sabalenka za "Galf njuz".