Posle osvajanja US opena 2023. godine, Sabalenka je prvi put u karijeri postala prva teniserka sveta, a na toj poziciji bila je osam nedelja pre nego što je prvo mesto preuzela Poljakinja Iga Švjontek.

Švjontek je veći deo prošle godine provela na čelu liste, ali je prošlog oktobra Sabalenka vratila vodeću poziciju gde je provela čitavu 2025. godinu.

- Naravno da postoji pritisak, ali je i privilegija. To što ste prvi na svetu znači da radite nešto kako treba. Naučila sam da prihvatim taj pritisak umesto da ga se plašim. Verujem u svoju pripremu, svoj tim i svoju igru i to mi pomaže da ostanem fokusirana kada su očekivanja visoka - rekla je Sabalenka za "Galf njuz".

Arina Sabalenka na odmoru Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka

Sabalenka je ušla u 70. nedelju na prvom mestu WTA liste.

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir