Slušaj vest

Veliku pometnju u svetu tenisa napravio je razlaz između Karlosa Alkaraza i njegovog dugogodišnjeg trenera Huana Karlosa Ferera.

Drugi teniser na svetu doneo je iznenađujuću odluku, koja je vidno pogodila njegovog učitelja, a o celoj teniskoj sagi bruje svetski mediji.

Povukao neočekivan potez - Karlos Alkaraz Foto: Brigitte Grassoti za Kurir

Otac više nije mogao da trpi trenera

Karlos Alkaraz je putem društvenih mreža potvrdio da se razilazi sa Huanom Karlosom Ferrerom posle više od sedam godina saradnje. Još iz vremena kada je kao tinejdžer došao u njegov tim 2018. godine.

Španski mediji pišu da je glavni razlog raskida saradnje između Alkaraza i Ferera bio novac, mada španski trener tvrdi da to nije istina, već neke druge stvari. Navodno, trener je dobio ultimatum od Alkarazove porodice da u roku od 48 sati prihvati, ili odbije novi ugovor. Navodno neke klauzule koje su se ticale finansija bile su neprihvatljive za Ferera.

Nezvanično, tokom prethodnih godina bilo je nesuglasica između Alkarazovog oca i trenera. Karlos Alkaraz Senior imao je mnogo štošta da zameri sada već bivšem treneru, i kao da je jedva čekao pravi trenutak da ga otpiše. Otac je imao drugačije planove u odnosu na Ferera, kada je u pitanju karijera njegovog sina. Sve ovo znači da raskid nije bio iznenada, već da je bio rezultat dugotrajnijih tenzija u njihovom profesionalnom odnosu.

Brat i otac Karlosa Alkaraza na Vimbldonu Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novac (ni)je bio problem

U razgovoru za Marku Huan Karlos Ferero je jasno istakao da ga itekako boli sve što se dogodilo u decembru 2025.

Na pitanje šta se tačno dogodilo, jer to kopka sve ljubitelje tenisa, Ferero je odgovorio:

- Sve je izgledalo dobro. Istina je da kada se godina završi, određene stvari u vezi sa ugovorima treba preispitati. I kao i sa svakim novim ugovorom, gledajući ka sledećoj godini, postojale su određene stvari oko kojih se nismo slagali. Kao i sa svim ugovorima, jedna strana vuče u jednom pravcu, a druga u drugom. Karlosov tabor razmišlja o tome šta je najbolje za njega, a moj razmišlja o tome šta je najbolje za mene. Bilo je određenih pitanja oko kojih se dve strane nisu slagale. Možda su se mogla rešiti da smo seli da razgovaramo, ali na kraju nismo i odlučili smo da ne nastavimo. Postoje tačke o kojima neću detaljno govoriti, ali smo se oko njih razišli i na kraju smo krenuli svojim putem.

Navodno, novac je bio glavni razlog za prekid saradnje.

- Pojavile su se priče o finansijskom aspektu, a ja sam od početka saradnje pokazivao da to nije najvažnije za mene. Pričalo se da sam tražio više... Istina je da su oni uvek bili veoma izdašni, sa veoma visokim procentom za one rane godine. I to cenim. Probao sam na kraju jasno da stavim do znanja da finansije nisu jedan od problema, niti je to bio razlog zašto sam bio u ovom projektu.

Huan Karlos Ferero kao trener Karlosa Alkaraza Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

Karlitos se ništa nije pitao

Otkaz je zatekao Huana Karlosa Ferera.

- Mislim da je godina bila veoma dobra u smislu rezultata, a odnos između nas dvojice je bio spektakularan tokom cele godine. Nismo se ni u jednom trenutku svađali. Samuelov dolazak je uneo dašak svežeg vazduha u tim, omogućavajući da odnos traje u budućnosti. Bila je to veoma dobra godina i kada se završila u Torinu svi smo mislili da ćemo nastaviti.

Navodno, sam Karlos Alkaraz nije doneo odluku o prekidu saradnje sa trenerom, već njegov tim.

- Pričao sam sa njim pre toga, da ga pitam da li je svestan svega i on je rekao da jeste. Od tada sam razgovarao sa ljudima sa kojima je trebalo da govorim. Njega sam izostavio, jer sam razumeo da je svestan svega.

1/7 Vidi galeriju Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Sedam godina i šest grendslemova

Pitali su Španci Ferera, šta bi uradio da dobije ponudu Janika Sinera da ga trenira, najvećeg Alkarazovog rivala.

- To je nešto o čemu bih morao da razmislim. Oni su izvanredni igrači, ali nije vreme da razmišljam o nečemu takvom i da kažem da, ili ne. Sada je vreme da prebrodim ovaj težak period jer i dalje svaki dan mislim na Karlosa - bio je iskren Ferero.

Tokom saradnje sa Fererom Alkaraz je osvojio šest grendslem titula i 24 trofeja na ATP turu. Postao jedan od dominantnih tenisera i jedno vreme broj 1 na svetu.

Teniska javnost je u neizvesnosti, šta sledi. Karlos Alkaraz je već dugo radio sa Samuelom Lopezom u svom timu, i izvori navode da bi on mogao da preuzme glavnu trenersku ulogu u nadolazećem periodu. Znatiželja je sve veća i ljubitelji tenisa jedva čekaju da vide kako će promena trenera uticati na Alkarazov pristup i rezultate na terenu, posebno pred Australijan open u januaru 2026.