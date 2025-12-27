Slušaj vest

Francuska teniserka je, komentarišući ovu vest, otišla i korak dalje, poručivši da bi rastanak sa dugogodišnjim trenerom mogao da ostavi ozbiljne posledice po Alkarazovu karijeru, pa čak i da dovede do njenog prerano okončanja.

"Veoma sam zabrinuta, jer Karlos ima neverovatne kvalitete. Međutim, njemu je potrebna veoma dobra struktura oko njega jer bi u suprotnom mogao da napusti tenis, kao Bjern Borg, sa 25 godina. Alkaras ima 22 godine. Mi pred nama imamo jednog genija, tako da ne želimo to da se dogodi. Želimo da on nastavi da igra još mnogo, mnogo vremena", kazala je Bartoli za "RMC Sport" i potom dodala:

"Alkaras će sada ući u jednu delikatnu fazu. Bez Ferera moraće što pre da oformi stabilan stručni štab. Narednih šest meseci će biti velika proba. Biće mnogo ljudi koji će cirkulisati oko njega, svako će hteti da trenira jednog genija".

Dok se Alkaraz nalazi na prekretnici, njegov najveći rival Janik Siner mirno trenira.

"Dok Karlos tek treba da se navikne na nove uslove rada, Janik mirno trenira u Dubaiju i nastavlja da napreduje. Alkarasu je sada neophodno da ima odličan stručan štab kako bi dobijao prave savete. Setite se samo kako mu je Ferero govorio između svakog poena. Sada treba da se navikne na novu situaciju", zaključila je Bartoli.