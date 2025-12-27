Slušaj vest

Huan Martin del Potro je još jednom bez ulepšavanja govorio o teškim periodima koje je prolazio tokom karijere, otkrivajući da se i danas suočava sa posledicama brojnih povreda koje su ga pratile godinama.

Osvajač US opena iz 2009. važi za jednog od tenisera sa najviše zdravstvenih problema u savremenoj istoriji ovog sporta.

Iza njega su čak četiri operacije kolena i tri zahvata na ručnom zglobu, ali je uprkos svim nedaćama ostao oličenje istrajnosti i mentalne čvrstine.

U nedavnom gostovanju na argentinskom ESPN-u, popularni Del Potro priznao je da i dalje obilazi lekare u potrazi za rešenjima, dodajući da su ga povrede, koliko god bile bolne, u velikoj meri oblikovale i kao sportistu i kao čoveka.

"Mogu da kažem da sam imao dosta loše sreće, ali istina je da sam postao sportista kakav jesam upravo zbog povreda. To je deo moje priče, i to onih najdramatičnijih poglavlja. Sada čak tražim pomoć i od veštačke inteligencije. Mnogo sam razgovarao sa ChatGPT-jem. Imam magnetne rezonance i rendgenske snimke svih mogućih boja. Dolazim u klinike i oni mi kažu: 'Opet ti?! Ne znamo više šta da radimo sa tobom'", rekao je Del Potro.