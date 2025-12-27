Slušaj vest

Drejper je od Vilmbldona ovog leta odigrao samo jedan meč u singlu i pripremao se za povratak na teren na prvom grend slem turniru nove sezone, u januaru.

Međutim, on je u video snimku na mreži X naveo da je povreda, zbog koje je ranije završio sezonu, jedna od najizazovnijih i najsloženijih u karijeri.

"Nažalost, ja i moj tim smo odlučili da ove godine ne idemo u Australiju. To je bila zaista, zaista teška odluka", rekao je Drejper.

Australijan open počinje 18. januara.

Drejper je probleme sa levom rukom osetio na proleće, igrao je u mešovitom dublu na Ju Es openu krajem avgusta zajedno sa Amerikankom Džesikom Pegulom, pobedili su u prvom kolu, ali se povukao sa turnira zbog nelagode u ruci.

"U Australiji je grend slem, to je jedan od najvećih turnira u našem sportu. Međutim, dugo vučem ovu povredu. U završnici sam oporavka, a trenutno se ne čini da je pametno da se prerano vratim tenisu u pet setova. Do sada sam imao problema, ali ovo je jedan od najtežih, najizazovnijih, najsloženijih koje sam imao", dodao je Drejper.

On je dobro igrao u prvom delu godine, u junu je dostigao najbolji renking u karijeri, četvrto mesto i osvojio je prvu masters titulu u martu u Indijan Velsu.

