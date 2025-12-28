Bez trunke blama, Mejsi je mladog španskog tenisera stavio ispred čoveka koji osvojio 24 grend slem titule i oborio sve moguće rekorde. Mejsi smatra da Đoković , Federer, Nadal i ostali velikani svetskog tenisa ne mogu da se porede sa Alkarazom.

"Za svoje godine, španski mađioničar je najbolji igrač u istoriji koji je ikada držao reket u rukama i to je neosporno. On je zaista toliko velik jer je na svojim plećima nosio čitavu težinu odgovornosti. Svaki igrač ima svoj identitet. Karlos igra tenis kao niko drugi. Udara snažno, napada, plasira loptu i probija teren. Seče, rotira, ubrzava i skraćuje poene. Izbacuje rivale iz ravnoteže, tera ih da drhte i završava posao. Osmehuje se, trči bez prestanka, pogađa maestralne udarce i na kraju – osvaja Grend slem", rekao je Mejsi.