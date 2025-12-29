Slušaj vest

Australijski teniser Nik Kirjos pobedio je najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku rezultatom 6:3, 6:3 u egzibicionom meču "Bitka polova", koji se odigrao u Dubaiju.

Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka

 Teniseri su napravili po nekoliko brejkova tokom meča, a Kirjos i Sabalenka su se potrudili da zabave publiku.

Sabalenka je igrala na strani terena koja je za devet procenata manja od Kirjosove, a bili su ograničeni na samo jedan servis.

