Tenis
"BITKA POLOVA": Nik Kirjos pobedio Arinu Sabalenku u egzibicionom teniskom meču
Australijski teniser Nik Kirjos pobedio je najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku rezultatom 6:3, 6:3 u egzibicionom meču "Bitka polova", koji se odigrao u Dubaiju.
Arina Sabalenka
Teniseri su napravili po nekoliko brejkova tokom meča, a Kirjos i Sabalenka su se potrudili da zabave publiku.
Sabalenka je igrala na strani terena koja je za devet procenata manja od Kirjosove, a bili su ograničeni na samo jedan servis.
