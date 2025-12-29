Srpski teniser Novak Đoković otkrio je da će igrati i na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu .

Đoković je na World Sport Summitu u Dubaiju istakao da su mu Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine glavni cilj, pored mogućeg osvajanja 25. grend slema:

- Igraću na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Te Igre su zvezda vodilja za mene. Nema granica. Volim da se takmičim i dok se osećam dobro, dok moje telo može da izdrži i dok igram na visokom nivou – zašto da ne? - rekao je Đoković.