Srpski teniser Novak Đoković otkrio je da će igrati i na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Đoković je na World Sport Summitu u Dubaiju istakao da su mu Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine glavni cilj, pored mogućeg osvajanja 25. grend slema:

Finale teniskog turnira u Atini.  Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

- Igraću na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Te Igre su zvezda vodilja za mene. Nema granica. Volim da se takmičim i dok se osećam dobro, dok moje telo može da izdrži i dok igram na visokom nivou – zašto da ne? - rekao je Đoković.

