"Ova negativnost dolazi od vas. Mediji iz nekog razloga vole da šire negativnost. Vi ste ti koji stvarate ovu mržnju, ne ja. Volim ovakve događaje, volim mešovite dublove, volim manifestacije na kojima zajedno igraju momci i devojke. Na novinarima je da rade bolji posao i da prestanu sa tim ispiranjem mozga. Mi se odlično slažemo, nema nikakvih podela, ali vi kontrolišete ono što servirate ljudima i trebalo bi da budete veoma oprezni s tim", rekao je Kirjos.