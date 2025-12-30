VI STVARATE MRŽNJU, A NE JA! Kirjos burno govorio nakon meča protiv najbolje teniserke na svetu
On je u nesvakidašnjem događaju pobedio najbolju teniserku na planetu Arinu Sabalenku.
Meč je odigran na nikada ranije viđenom terenu, pošto je polje za igru na kojem se kretala Beloruskinja imalo devet odsto manju površinu, a završen je rezultatom 6:3, 6:3 u korist Australijanca.
Nik Kirjos je komentarisao atmosferu koja se stvorila oko meča i reakcije nakon istog.
On je poručio da mediji imaju odgovornost u kreiranju lošeg mišljenja javnost i navijača o ovakvom događaju.
"Ova negativnost dolazi od vas. Mediji iz nekog razloga vole da šire negativnost. Vi ste ti koji stvarate ovu mržnju, ne ja. Volim ovakve događaje, volim mešovite dublove, volim manifestacije na kojima zajedno igraju momci i devojke. Na novinarima je da rade bolji posao i da prestanu sa tim ispiranjem mozga. Mi se odlično slažemo, nema nikakvih podela, ali vi kontrolišete ono što servirate ljudima i trebalo bi da budete veoma oprezni s tim", rekao je Kirjos.
