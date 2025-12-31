OVAKO IZGLEDA ANIN ŽIVOT BEZ BASTIJANA: Ivanovićeva stavila tačku na 2025. godinu i zauvek obrisala Švajnštajgera! (VIDEO)
Na svom Instagram profilu objavila je emotivni "recap" prethodnih 12 meseci.
Niz pažljivo odabranih fotografija prikazuje putovanja, osmehe i lepe trenutke iz prethodnih meseci, ali očekivano - ni na jednoj fotografiji nema njenog bivšeg supruga Bastijana Švajnštajgera.
Bez objašnjenja i bez reči, Ana je poslala jasnu poruku na samom kraju godine. Komentari su se nizali, a jasno je i da je srpska lepotica definitivno stavila tačku na jedno poglavlje svog života i u 2026. ulazi sama, ali snažnija nego ikad.
Podsetimo, vesti o razvodu Ane i Bastijana pojavile su se u aprilu, a ubrzo je potvršeno da je nekada najdraži sportski par stavio tačku na brak koji je trajao devet godina.
Ubrzo posle glasina o razvodu, nemački fudbaler je uhvaćen u ekpslicitnim pozama sa novom devojkom Silvom na letovanju u Grčkoj.