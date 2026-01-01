Bivša najbolja teniserka sveta je i u novogodišnjoj noći izgledala fantastično, a obukla je svetlucavu srebrnu haljinu sa golim leđima i zanosnim nogama u prvom planu. Štikle koje je odabrala uklopila je sa haljinom.

"2025. godina... hvala ti što si bila i najteža i najlepša učiteljica koju sam mogla da poželim. Hvala ti na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gde bi još trebalo da rastem. Ulazim u 2026. s mirom u srcu i toliko uzbuđenja zbog onoga što sledi. I kroz sve to, zauvek sam zahvalna za svoju porodicu i prijatelje - vaša ljubav me je nosila više nego što ćete ikada znati", napisala je Ana Ivanović.