Nekadašnja teniserka je imala turbulentnu godinu u kojoj se razvela od Bastijana Švajnštajgera.

Bio je to stresan i težak period za Anu Ivanović, koja je, kako kaže zahvalna zbog svega što se dogodilo u prethodnoj godini.

Bivša najbolja teniserka sveta je i u novogodišnjoj noći izgledala fantastično, a obukla je svetlucavu srebrnu haljinu sa golim leđima i zanosnim nogama u prvom planu. Štikle koje je odabrala uklopila je sa haljinom.

Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

Uz fotografije pored okićene jelke poručila je sledeće:

"2025. godina... hvala ti što si bila i najteža i najlepša učiteljica koju sam mogla da poželim. Hvala ti na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gde bi još trebalo da rastem. Ulazim u 2026. s mirom u srcu i toliko uzbuđenja zbog onoga što sledi. I kroz sve to, zauvek sam zahvalna za svoju porodicu i prijatelje - vaša ljubav me je nosila više nego što ćete ikada znati", napisala je Ana Ivanović.

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram