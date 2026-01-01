Slušaj vest

Srpkinja je oduševila stajlingom i objavama na društvenoj mreži Instagram.

Ana Ivanović je dočekala 2026. godinu u svetlucavoj srebrnoj haljini koja je otkrila leđa, dekolte i noge, a uz nju je uklopila štikle iste boje.

Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic

Nekada najbolja teniserka na svetu je poslala emotivnu poruku za kraj 2025. i početak nove godine.

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram