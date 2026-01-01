Ana Ivanović je zablistala u novogodišnjoj noći.
ČISTA DESETKA! ANA IVANOVIĆ OTKRILA NOGE! Haljina pokazala brutalnu figuru i dekolte! Pogledajte kako je Srpkinja dočekala 2026. godinu
Srpkinja je oduševila stajlingom i objavama na društvenoj mreži Instagram.
Ana Ivanović je dočekala 2026. godinu u svetlucavoj srebrnoj haljini koja je otkrila leđa, dekolte i noge, a uz nju je uklopila štikle iste boje.
Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic
Nekada najbolja teniserka na svetu je poslala emotivnu poruku za kraj 2025. i početak nove godine.
