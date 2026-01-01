Slušaj vest

Stefanos Cicipas je tokom 2025. godine razmatrao kraj svoje profesionalne karijere.

Grčki teniser je imao velike probleme sa povredama i jasno je da će teško ponovo biti na starom nivou.

"Najviše me raduje da vidim kako će stvarni treninzi uticati na moja leđa. Najveća briga mi je bila da li uopšte mogu da završim meč. Baš sam se uplašio posle poraza na US Openu (od Nemca Danijela Altmajera). Dva dana nisam mogao da hodam. Tada počneš ozbiljno da preispituješ budućnost svoje karijere", rekao je Cicipas.

Smatra i da je ova godina pred njim ključna.

"Moja najveća pobeda u 2026. godini bila bi da više ne moram da brinem da li ću završiti mečeve", rekao je on.

Stefanos Cicipas Foto: Hector RETAMAL / AFP /Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia, Ryan LIM / AFP / Profimedia

Kaže i da je za sada sve po planu, ali strah i dalje postoji...

"Mnogo znači kao povratna informacija to što sam imao pripremni period bez bolova – nadam se da će tako i ostati. Želim da pružim maksimum u 2026. i na Junajted kupu. Uložio sam ogroman rad. Najvažnije je potpuno uverenje da mogu da se vratim na nivo na kojem sam bio. Pokušaću sve da to ostvarim", rekao je Cicipas.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteTenisDOŠLA U STUDIO KOD BIVŠEG DEČKA, PA NAPRAVILA HAOS: Lepa Paula Badosa otkrila koliko je aktivna u krevetu!
Paula Badosa u trenucima odmora
TenisŠOK! NOVAKOV MEČ OTKAZAN IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA! Ništa od spektakla sa Cicipasom, navijači razočarani jer neće biti spektakla!
profimedia0895010219.jpg
TenisSAMO ZA POJAVLJIVANJE NA OVOM TURNIRU ĐOKOVIĆ DOBIJA 1,5 MILIONA! Arapski novac primamljiv najboljim teniserima sveta - spektakl u Rijadu je spreman!
Novak Đoković, Ju-Es open
Tenis"NJEGA SAMO TATA MOŽE DA TRENIRA" Ivanišević se oglasio posle skandaloznog otkaza: Hrvat otkrio šta je sve sasuo u lice slavnom teniseru!
Screenshot 2025-04-01 111436.jpg

 BONUS VIDEO:

JADNO, DA JADNIJE NE MOŽE BITI! Skandalozan potez Cicipasa Izvor: Twitter/Tennis TV