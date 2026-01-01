Slušaj vest

Stefanos Cicipas je tokom 2025. godine razmatrao kraj svoje profesionalne karijere.

Grčki teniser je imao velike probleme sa povredama i jasno je da će teško ponovo biti na starom nivou.

"Najviše me raduje da vidim kako će stvarni treninzi uticati na moja leđa. Najveća briga mi je bila da li uopšte mogu da završim meč. Baš sam se uplašio posle poraza na US Openu (od Nemca Danijela Altmajera). Dva dana nisam mogao da hodam. Tada počneš ozbiljno da preispituješ budućnost svoje karijere", rekao je Cicipas.

Smatra i da je ova godina pred njim ključna.

"Moja najveća pobeda u 2026. godini bila bi da više ne moram da brinem da li ću završiti mečeve", rekao je on.

Kaže i da je za sada sve po planu, ali strah i dalje postoji...

"Mnogo znači kao povratna informacija to što sam imao pripremni period bez bolova – nadam se da će tako i ostati. Želim da pružim maksimum u 2026. i na Junajted kupu. Uložio sam ogroman rad. Najvažnije je potpuno uverenje da mogu da se vratim na nivo na kojem sam bio. Pokušaću sve da to ostvarim", rekao je Cicipas.

