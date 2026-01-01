Slušaj vest

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.

Sve je puklo na proleće, u aprilu, a kako prenose nemački magazin BUNTE, a potvrđuje i BILD, Ana i Bastijan su prestali da žive zajedno još dva meseca pre toga.

I upravo zbog razvoda, u javnost je isplivala jedna tajna koju su Ana i Švajni dugo čuvali od očiju javnosti.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

O njihovoj deci se malo toga znalo, bilo je poznato da se nastariji sin zove Luka, a srednji Leon, dok ime najmlađeg deteta, rođenog u maju 2023. godine, nije isplivalo u javnost. 

Ipak, kako su nemački mediji preneli u objavi o razvodu, trećem detetu su Ana i Bastijan dali ime Teo i tako je ova porodična tajna postala poznata širem auditorijumu.

U pitanju je muško ime nastalo od imena Teodor ili Doroteo, izvorno je grčkog porekla, a ima značenje "Božji dar".

