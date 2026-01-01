Slušaj vest

Tužne vesti pogodile su svet srpskog tenisa na startu 2026. godine.

Teniski savez Srbije obavestio je javnost kako je prvog dana nove godine preminuo Tibor Demeter (1947-2026).

TSS se oglasio saopštenjem u kom je istakao sledeće:

- Teniski svet je na startu 2026. godine ostao bez čoveka koji je živeo tenis, kao i teniski savezi Srbije i Vojvodine, i njegov subotički Spartak.

Nijedan sport ne može da funkcioniše bez osnovnih pravila, a naš Tibi je deo sebe utkao u svaki takmičarski pravilnik saveza, u karijere sudija koji su vodili mečeve u našoj zemlji, ispratio svakog trenera i igrača koji su osetili miris Dudove šume. Pokazao je svima kako se uspešno organizuju državna prvenstva, domaći i međunarodni turniri, po kojima je njegov Spartak bio nadaleko poznat i van granica Srbije, a i kako se organizuje rad u velikom klubu.

Foto: Teniski Savez Srbije

Uvek raspoložen za šalu, bio je enciklopedija subotičkog, srpskog i jugoslovenskog tenisa. Imao je u džepu po anegdotu za svako ime i lik koji su prošli kroz Spartakove terene i strukture Teniskog saveza Srbije. Malo je reći da je bio jedna od omiljenih ličnosti srpskog tenisa. U tenisu je ostavio direktne naslednike, sinove, koji nastavljaju da učvršćuju tenisku dinastiju Demeter sopstvenim dostignućima.

Vreme i mesto sahrane Tibora Demetera biće naknadno objavljeni - stoji u saopštenju Teniskog saveza Srbije.

